ВІДБІЙ повітряної тривоги!

Сьогодні, 01:17 Переглядів: 43

У Кременчуці о 01.17 оголошено відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриття!

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