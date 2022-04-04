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З 5 квітня кременчужанам  почнуть надходити виплати по пільгах та субсидіях

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 318

Сьогодні Полтавщина отримала кошти з державного бюджету для проведення виплати пільг та субсидій.

Відзавтра, 5 квітня 2022 року, кременчужани почнуть отримувати кошти для оплати житлових субсидій та пільг  за березень 2022 року, повідомляє Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА. Сьогодні, 4 квітня, кошти надійшли з державного бюджету. 

Так, 5 квітня  кошти будуть зараховані на банківські рахунки одержувачів, відкриті в уповноважених банках та тим, хто отримує виплати через «Укрпошту» (згідно з графіком доставки). 

Пільги у грошовій безготівковій формі будуть перераховані надавачам послуг через АТ «Ощадбанк» до 18 квітня. Про стан розрахунків за житлово-комунальні послуги АТ «Ощадбанк» направить пільговикам СМС повідомлення.

За даними ОДА, за березень 2022 року житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховано майже 180 тис. сімей області на загальну суму 280 млн грн.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: субсидія ЖКГ
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