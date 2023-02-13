Стартувало голосування за кращу «воєнну» поштову марку України 2022 року

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 223

Конкурс по-справжньому народний — проголосувати можна у застосунку «Дія» або у коментарях у соцмережах «Укрпошти»

В Україні обирають кращу «воєнну» поштову марку. Раніше україніці голосували за дизайн марок у «Дії» та соцмережах, а тепер настав час вибрати найкращу. Топову марку щороку обирають майже у всіх країнах, й Україна не виняток. Проте в нас це — лише кілька кліків у смартфоні.

У 2022 році серія поштових марок воєнного часу мала знаковий успіх. Коли марки вводилися в обіг, по всій країні люди стояли у чергах за частинкою історії. За словами Ігоря Смілянського, генерального директора АТ «Укрпошта», зроблено такі висновки:

було повністю побито свій власний рекорд в перші дні запуску серії;

українських філателістів тепер можна рахувати в мільйонах;

про роботу української пошти із захопленням писали провідні світові ЗМІ;

українські марки почали купувати люди зі всього світу через Amazon та eBay;

серію продавали за мільйони на аукціонах, що ще раз підтверджує її цінність.

3 кроки для голосування у застосунку «Дія»

Авторизуйтесь у застосунку. Серед послуг оберіть «Опитування». Проголосуйте за свій варіант.





Голосування у соцмережах «Укрпошти»

Кожен з десяти «воєнних» випусків має порядковий номер, вказаний на картинці. Прогляньте всіх конкурсантів, зробіть свій вибір та напишіть номер в коментарях:

у facebook (серед всіх коментарів, залишених під дописом, рандомно оберуть трьох переможців, які отримають цінні подарунки);

в instagram.

Також можна проголосувати у telegram-каналі самого Ігоря Смілянського. Серед тих, хто залишив свій голос в анонімному опитуванні гендиректора «Укрпошти», видно, що наразі перевагу віддають марці «Русскій воєнний корабль, іді ... !».

Опитування триватиме з 13 лютого до 10.00 20 лютого, а результати опублікують за кілька годин — о 12.30. Не проґавте!

Раніше ми писали, що до 80-річчя з часу початку примусового вивезення населення України в Німеччину Кременчуцьке товариство філателістів випустило конверти із зображеними на них кременчужанами-остарбатерами, а в День пам'яті, ці конверти погасили спеціальним поштовим штемпелем з перевідною датою.