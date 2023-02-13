Стартувало голосування за кращу «воєнну» поштову марку України 2022 року

Конкурс по-справжньому народний — проголосувати можна у застосунку «Дія» або у коментарях у соцмережах «Укрпошти»
В Україні обирають кращу «воєнну» поштову марку. Раніше україніці голосували за дизайн марок у «Дії» та соцмережах, а тепер настав час вибрати найкращу. Топову марку щороку обирають майже у всіх країнах, й Україна не виняток. Проте в нас це — лише кілька кліків у смартфоні.
У 2022 році серія поштових марок воєнного часу мала знаковий успіх. Коли марки вводилися в обіг, по всій країні люди стояли у чергах за частинкою історії. За словами Ігоря Смілянського, генерального директора АТ «Укрпошта», зроблено такі висновки:
Кожен з десяти «воєнних» випусків має порядковий номер, вказаний на картинці. Прогляньте всіх конкурсантів, зробіть свій вибір та напишіть номер в коментарях:
Також можна проголосувати у telegram-каналі самого Ігоря Смілянського. Серед тих, хто залишив свій голос в анонімному опитуванні гендиректора «Укрпошти», видно, що наразі перевагу віддають марці «Русскій воєнний корабль, іді ... !».
Опитування триватиме з 13 лютого до 10.00 20 лютого, а результати опублікують за кілька годин — о 12.30. Не проґавте!
Раніше ми писали, що до 80-річчя з часу початку примусового вивезення населення України в Німеччину Кременчуцьке товариство філателістів випустило конверти із зображеними на них кременчужанами-остарбатерами, а в День пам'яті, ці конверти погасили спеціальним поштовим штемпелем з перевідною датою.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер