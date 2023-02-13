«Тарифне питання» по теплу у Кременчуці можуть вирішити у кінці лютого

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 38

Від депутатів чекають нових проєктів рішень, тим часом в ОВА вважають, що Кременчук може судитись із надавачем послуг – «Полтаватеплоенерго»

Наприкінці лютого у Полтаві має відбутися сесія обласної ради, де знову розглянуть тарифне питання на лівобережжі Кременчука. Про це під час візиту 10 лютого до Кременчука журналістам повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За словами Луніна, від депутатів Кременчуцької громади в облраді чекають проєкту рішення, яким передадуть Кременчуку право надавати послуги опалення та гарячого водопостачання частині мешканців замість комунального «Полтаватеплоенерго».

Водночас Дмитро Лунін знов зазначив, вважає тарифи, встановлені Полтаватеплоенерго», обґрунтованими.

«Моя особиста точка зору: якщо хтось вважає тарифи необґрунтованими, а я так не вважаю, то нехай звертаються до суду», — сказав начальник ОВА.

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Нагадаємо, 27 січня, відбулася сесія обласної ради, де розглядали скандальні тарифні питання по Кременчуку. Обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго». Проте у місті не прийняли ініціативу області взяти структурний підрозділ ТЕЦ в оренду. Іван Москалик, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ та депутат облради заявив, міська влада готова самостійно зайнятися подачею тепла замість «Полтаватеплоенерго», проте ТЕЦ готові прийняти не в оренду, а у комунальну власність міста, і тільки після завершення опалювального сезону.

Наразі в області працює робоча група, що вивчає обґрунтованість встановлених тарифів комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» кременчужанам, які живуть на лівобережжі міста.

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