Керівники Кременчуцької райради відмовились від бронювання та закликають йти до військкомату

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 219

Кременчуцька районна рада надала повну інформацію щодо своїх депутатів та працівників до Державної прикордонної служби України для недопущення їх безпідставного виїзду за контроль. А ще керівники райради вирішили відмовитись від бронювання, бо вважають, що під часу воєнного стану всі чоловіки мають бути готовими воювати за Україну.

Про це під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА заявив голова районної ради Дмитро Колотієвський.

— Кожен військовозобов’язаний повинен не чекаючи повістки прийти до ТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) та звірити свої облікові дані. Особисто я прибув до військкомату, звірив свої дані та пройшов медичну комісію. Закликаю усіх чоловіків не боятися повісток, а приходити до ТЦК та СП, — розповів Дмитро Колотієвський.

Він повідомив, що рік тому, на самому початку широкомасштабного вторгнення росії, разом із заступниками ухвалив рішення не бронювати нікого із керівництва та працівників Кременчуцької районної ради, хоча за законом органи влади мають таке право.

— Ми вирішили, що бронюватися не будемо. Депутати взагалі мають бути взірцем у цьому питанні та кожен з них має терміново з’явитися у ТЦК та СП та звірити свої облікові дані. Якщо призвуть на військову службу по мобілізації, то мають йти й захищати країну. Зараз триває війна і ховатися не можна. Наразі шість депутатів Кременчуцької райради добровільно мобілізувались до ЗСУ та наразі воюють на фронті. Це представники фракцій «Європейська солідарність», «Рідне місто» та один з колишньої ОПЗЖ, — зазначив Дмитро Колотієвський.