Керівники Кременчуцької райради відмовились від бронювання та закликають йти до військкомату

З початку повномасштабної війни 6 депутатів Кременчуцької районної ради добровільно пішли на військову службу
Кременчуцька районна рада надала повну інформацію щодо своїх депутатів та працівників до Державної прикордонної служби України для недопущення їх безпідставного виїзду за контроль. А ще керівники райради вирішили відмовитись від бронювання, бо вважають, що під часу воєнного стану всі чоловіки мають бути готовими воювати за Україну.
Про це під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА заявив голова районної ради Дмитро Колотієвський.
Він повідомив, що рік тому, на самому початку широкомасштабного вторгнення росії, разом із заступниками ухвалив рішення не бронювати нікого із керівництва та працівників Кременчуцької районної ради, хоча за законом органи влади мають таке право.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер