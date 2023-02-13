В Лубнах на залізничних коліях знайшли мертвого чоловіка

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Сьогодні, 13 лютого, вночі, в Лубнах на коліях неподалік залізничного вокзалу знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Ймовірно, чоловік загинув внаслідок наїзду потяга. Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також поліція встановлює особу смертельно травмованого чоловіка.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Слідство з'ясовує причини та обставини трагедії.

Якщо у вас є інформація про обставини даної події, або ж ви стали її свідком чи очевидцем, повідомте в поліцію за номером телефону: 095-191-13-00 або 102.