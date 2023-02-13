Будівництво мосту у Кременчуці поки що не відновлюватимуть

Начальник Полтавської ОВА висловив сподівання, що турецький підрядник повернеться та відновить будівництво, щойно ситуація в країні налагодиться
Велике будівництво Кременчуцького мосту поки що не відновлюватимуть. Про це під час візиту 10 лютого до Кременчука журналістам повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Так, 10 січня 2023 року стало відомо, що виконком Кременчуцької міської ради вирішив поки що не відкривати повноцінний рух вулицею Велика набережна. Перекриття пов’язано із проведенням інженерно-геологічних робіт для будівництва дороги «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через Дніпро.
Через це повідомлення містом поповзли чутки, що нібито у місті відновлять зведення мосту.
Нагадаємо, через повномасштабний наступ росії турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» залишила на місці будівництва свою техніку та інше майно під відповідальне зберігання. Представники підрядника залишили територію України.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер