Нардеп Шаповалов заявив, що найближчими днями відновиться будівництво мосту в Кременчуці

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 155

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці

Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов заявив що найближчими днями відновиться будівництво нового мосту в Кременчуці.

- Відновлюємо будівництво мосту! Кременчук бере активну участь у відновленні економіки. Працюють великі промислові підприємства, середній та малий бізнес. Найближчими днями ми відновлюємо будівництво нового мосту в Кременчуці! Вже працюють проектувальники, фахівці готуються продовжили бурові роботи. Слава Україні!, - написав Юрій Шаповалов.

Хто саме буде проводити бурові роботи та хто буде продовжувати будівництво нового мосту під час війни він не повідомляє.

Адже усі будівельники – фахівці з турецької компанії «Догуш» у перші дні російського вторгнення покинули територію України.

Під цією заявою нардепа окрім традиційних захоплюючих відгуків від провладних ботів є і декілька тверезих коментарів:

- А хто буде будувати – турки ж уїхали, - ставить питання Vova Gelyukh

Його питання доповнює своїм саркастичним дописом інша кременчужанка.

- А що, турки вже повернулись? Припливли? Оце патріоти, - зауважила Ольга Остояч.

Невже «війна – війною, а піар – за розкладом»?

А може й справді, турки повернулись й будівництво відновиться через кілька днів, як обіцяє Юрій Шаповалов?

Нагадаємо, що начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін раніше повідомляв, що компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» залишила на місці будівництва свою техніку та інше майно під відповідальне зберігання. Представники підрядника залишили територію України. За його словами, міст добудують після війни.

Сьогодні у Дмитра Луніна запитали про пост з обіцянками від нардепа Шаповалова у соціальній мережі.

- Не знаю, де Шаповалов черпає інформацію. Я не одноразово говорив, що він не дотичний до цього питання і це його особистий піар на результатах роботи презедента країни та кабінету міністрів, - пояснив Дмитро Лунін.