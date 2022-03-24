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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти масово вивозять людей з України

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 506

 

Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні

Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіяни масово переміщують українських громадян з окупованих територій до росії. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів мордору. У якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ росії. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до рф, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

Маріуполь

Маріупольська міська рада інформує, що окупанти масово захоплюють та депортують маріупольців до росії, зокрема жителів Лівобережного району. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців, це третина всіх мешканців району.

Окупанти в ультимативній формі змушують змучених війною людей сідати в автобуси, відбираючи у них паспорти та інші українські документи, що засвідчують особу.

Херсон

росія планує викрадати жителів Херсона та переправляти їх через російський кордон, повідомляє Times.

Британське видання посилається на лист, ймовірно, написаний співробітником ФСБ рф. У ньому наголошується, що Кремль більше не бажає «грати по-хорошому» із протестувальниками в українському місті.

На окупованій Херсонщині ворог тероризує місцеве населення

Зазначається, що російські загарбники готуються забирати людей із будинків посеред ночі.

Навіть якщо нам доведеться депортувати пів міста – ми до цього готові, – йдеться у листі.
Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження мордору як держави-терориста.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Росія Херсон Маріуполь російські загарбники
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