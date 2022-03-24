Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Про що говорив український Президент?

Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку виступив на саміті НАТО, який відбувається сьогодні, 24 березня, у Брюсселі
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Він зазначив, що українці героїчно борються із російським окупантом уже місяць.
Відеозвернення опубліковано на сторінці Офісу Президента України у Facebook.
Основні тези, які виклав Президент України у своєму зверненні:
На початку виступу Зеленський зауважив, що Україна не є членом НАТО, проте вже місяць протистоїть російській агресії, захищаючи свої території від зазіхань Кремля.
Як зазначив Володимир Зеленський, за десятки років РФ вдалось накопичити чимало військових ресурсів.
В Україні 10 млн переселенців, 3,5 млн із них уже на території країн НАТО. І продовжують виїжджати.
Зеленський зауважив, що за місяць війни рф запустила на територію України понад тисячу різних ракет та здійснила сотні авіанальотів. Він додав, що ще у перший день війни звернувся до НАТО з проханням закрити небо України, проте не отримав чіткої відповіді.
Увесь цей місяць Україна у нерівних умовах протистоїть російським окупантам, і, щоб рятувати людей, країні необхідна «військова допомога без обмежень», адже РФ використовує проти нас весь свій арсенал.
Він додав, що у НАТО є не менше 20 тисяч танків, а Україна просила хоча б 1% від цієї кількості, але і досі не має чіткої відповіді від Альянсу.
За його словами, Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками.
Зеленський зауважив, що не звинувачує НАТО, але нагадав про заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби, які багато разів, зокрема і сьогодні зранку були застосовані армією росії.
Володимир Зеленський також зазначив, що росія не зупиниться на Україні, і НАТО має це розуміти. рф, як мінімум, зазіхає на країни Балтії та Польщу, які є членами Альянсу. Проте, додав Президент України, невідомо, чи допоможе НАТО цим країнам, чи буде й надалі переживати, як на допомогу відреагує кремль.
Водночас Зеленський наголосив, що окремі країни НАТО допомагають Україні, і подякував їм за це.
Також Президент додав, що після місяця повномасштабної війни проти РФ у нього є одне прохання – більше ніколи не казати, що армія України не відповідає стандартам НАТО.
Наприкінці свого відеозвернення Володимир Зеленський резюмував, що всі пропозиції та потреби України – на столі, і тепер слово – за НАТО.