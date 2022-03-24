Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Про що говорив український Президент?

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 378

Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку виступив на саміті НАТО, який відбувається сьогодні, 24 березня, у Брюсселі

Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Він зазначив, що українці героїчно борються із російським окупантом уже місяць.

Відеозвернення опубліковано на сторінці Офісу Президента України у Facebook.

Основні тези, які виклав Президент України у своєму зверненні:

На початку виступу Зеленський зауважив, що Україна не є членом НАТО, проте вже місяць протистоїть російській агресії, захищаючи свої території від зазіхань Кремля.

- Таке відчуття, що ми – у «сірій» зоні між Заходом та Росією, Але ж ми світлі люди! Ми захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми захищаємось уже місяць. Місяць героїчного опору. Місяць безкарної руйнації мирної країни, а разом із нею — усієї архітектури глобальної безпеки, – наголосив Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, за десятки років РФ вдалось накопичити чимало військових ресурсів.

- росія за останні 10 років вкладала шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя, - зазначив Зеленський.

В Україні 10 млн переселенців, 3,5 млн із них уже на території країн НАТО. І продовжують виїжджати.

Зеленський зауважив, що за місяць війни рф запустила на територію України понад тисячу різних ракет та здійснила сотні авіанальотів. Він додав, що ще у перший день війни звернувся до НАТО з проханням закрити небо України, проте не отримав чіткої відповіді.

Увесь цей місяць Україна у нерівних умовах протистоїть російським окупантам, і, щоб рятувати людей, країні необхідна «військова допомога без обмежень», адже РФ використовує проти нас весь свій арсенал.

- Ви маєте тисячі бойових літаків, але нам не дали поки що жодного. Ми звертались по танки, щоб деблокувати Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та інші міста, в яких РФ тримає в заручниках десятки тисяч людей і штучно створює голод, – сказав Президент.

Він додав, що у НАТО є не менше 20 тисяч танків, а Україна просила хоча б 1% від цієї кількості, але і досі не має чіткої відповіді від Альянсу.

- Україні потрібна військова допомога без обмежень. Альянс міг би надати Україні 1 % від усіх своїх танків та літаків. Україна зверталася до представників НАТО за бойовими літаками та танками як на відплатній, так і на безоплатній основі. Але не дали нам жодного... Це найстрашніше під час війни - не мати чітких відповідей на запити про допомогу, - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками.

- Ми просто хочемо вижити. Як і будь-який народ, ми маємо право на життя. Право на цей 1%, - заявив президент.

Зеленський зауважив, що не звинувачує НАТО, але нагадав про заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби, які багато разів, зокрема і сьогодні зранку були застосовані армією росії.

- Я не звинувачую НАТО, ви не винні. Це не ваші ракети та бомби руйнують міста України. Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні російські бомби. Вбито дорослих та дітей. Просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців, надавши озброєння, – додав український Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що росія не зупиниться на Україні, і НАТО має це розуміти. рф, як мінімум, зазіхає на країни Балтії та Польщу, які є членами Альянсу. Проте, додав Президент України, невідомо, чи допоможе НАТО цим країнам, чи буде й надалі переживати, як на допомогу відреагує кремль.

Водночас Зеленський наголосив, що окремі країни НАТО допомагають Україні, і подякував їм за це.

Також Президент додав, що після місяця повномасштабної війни проти РФ у нього є одне прохання – більше ніколи не казати, що армія України не відповідає стандартам НАТО.

- Ми показали наші стандарти і як ми можемо захищати те, що ми цінуємо і ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати що вони дійсно – найпотужніше оборонне об’єднання у світі. І ми дуже чекаємо реальних дій та гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри, – додав президент.

Наприкінці свого відеозвернення Володимир Зеленський резюмував, що всі пропозиції та потреби України – на столі, і тепер слово – за НАТО.