Через артилерійський обстріл росіян загинув військовий з Полтавщини Володимир Шульгін

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Під Києвом загинув військовий з Полтавщини Володимир Шульгін. 10 березня поблизу населеного пункту Мощун, загинув Володимир Шульгін. Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

Володимир Миколайович - старший сержант, заступник командира бойової машини – навідник-оператор 6 механізованої роти, 2 механізованого батальйону, контрактник Миргородського ОМВК.

Володимир Миколайович народився 29 квітня 1971 року у Миргороді. У 1988 році закінчив середню школу №6, нині Миргородську гімназію ім. Т.Г.Шевченка, у якій зараз працює його дружина Шульгіна Юлія Григорівна. Усе своє життя жив і працював в рідному місті покрівельником у Миргородському виробничому управління ЖКГ, робітником ремонтної групи МРЦ «Миргородкурорт» МВС, теслею на малому комунальному підприємстві «Візит». Володимира знають як людину із «золотими» руками.

А у 2014 році він став на захист своєї рідної землі та брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України.

27 липня 2020 року молодший сержант Шульгін Володимир Миколайович, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону, був прийнятий на військову службу за контрактом Миргородським ОМВК Полтавської області.

10 березня 2022 року поблизу н.п. Мощун російськими збройними силами було здійснено артилерійський обстріл території, у результаті якого наш земляк Шульгін Володимир загинув, захищаючи свою рідну Батьківщину.

Вічна пам’ять і слава Герою Володимиру Шульгіну!