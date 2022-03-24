Рашистська армія вдарила по Україні вже 1200 ракетами, але це лише половина їх арсеналу

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 1

За словами високопоставленого представника міноборони США, наразі росія запустила по Україні понад 1200 ракет. Але в запасі рф їх ​​ще багато.

Так, у Пентагоні вважають, що в росії ще достатньо крилатих та балістичних ракет класу земля-повітря.

Хоч російські війська й використали більшу частину ракет, підготовлених для вторгнення, у них усе ще є великі запаси зброї. Найменше, за словами чиновника, у ЗС РФ залишилося крилатих ракет повітряного базування, проте є ще значна кількість наземного базування.

Представник Пентагону зазначив, що російські збройні сили все ще мають ще «понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення в Україну».

– У них все ще є значна кількість крилатих ракет наземного базування, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності, – сказали у Пентагоні.

Зазначимо, що російські війська обстрілюють територію України крилатими ракетами «Калібр» і балістичними з ОТРК «Іскандер». Також удари завдаються «Точками-У». Часто обстріл ведеться з території Білорусі.