Окупанти використовують фосфорні бомби. Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг?

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 259

Про порядок дій у випадку потрапляння фосфору на шкіру чи одяг повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

У ніч на 24 березня російські окупанти скидали на міста Луганщині заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби, загинули четверо людей, з яких дві дитини, ще шестеро постраждало. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Увечері 22 березня російські загарбники застосували фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

Про застосування російською армією фосфорних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією, повідомлялось вже декілька разів, зокрема 13 березня у місті Попасна на Луганщині.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради надало роз’яснення, як діяти у разі потрапляння білого фосфору на шкіру чи одяг.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.

Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає та продовжує горіти.

Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг?