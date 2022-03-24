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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти використовують фосфорні бомби. Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг?

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 259

 

Про порядок дій у випадку потрапляння фосфору на шкіру чи одяг повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

У ніч на 24 березня російські окупанти скидали на міста Луганщині заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби, загинули четверо людей, з яких дві дитини, ще шестеро постраждало. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Увечері 22 березня російські загарбники застосували фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

Про застосування російською армією фосфорних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією, повідомлялось вже декілька разів, зокрема 13 березня у місті Попасна на Луганщині.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради надало роз’яснення, як діяти у разі потрапляння білого фосфору на шкіру чи одяг.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.

Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає та продовжує горіти.

Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг?

  • Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі;
  • За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору;
  • Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою;
  • У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу;
  • Рану потрібно обробити содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди;
  • На рану, яка утворилася від горіння фосфору, потрібно накласти вологу повязку - її бажано змочувати содовим розчином;
  • Ні в якому разі не використовуйте вату та перекис водню! Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень викликає загоряння фосфору;
  • Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, їй потрібно дати будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати;
  • При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно прийняти будь-який сорбент;
  • Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти бомбардування
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