В одному із селищ Полтавського району сталася ДТП: автомобіль врізався у дерево

Вчора, 12 лютого, у селі Надержинщина Полтавського району, на автодорозі Мала Рублівка - Полтава, близько 9.00 сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Автомобіль Renault Logan, яким керував 40-річний житель Харківської області, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика, яка мешкає в Полтавському районі, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Поліцейські встановили, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство встановлює обставини ДТП.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер