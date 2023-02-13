В одному із селищ Полтавського району сталася ДТП: автомобіль врізався у дерево

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Вчора, 12 лютого, у селі Надержинщина Полтавського району, на автодорозі Мала Рублівка - Полтава, близько 9.00 сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль Renault Logan, яким керував 40-річний житель Харківської області, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика, яка мешкає в Полтавському районі, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Поліцейські встановили, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини ДТП.