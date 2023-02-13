Стало відомо, скільки дітей народилося у Кременчуці минулого тижня

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Серед них є і діти вимушених переселенців

Минулого тижня, з 6 по 12 лютого, у Кременчуці з’явилося на світ 23 дитинки: 17 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це інформує пресслужба мерії.

Під час війни Кременчук став не тільки прихистком для вимушено переміщених осіб, а й містом, де народилися їхні дітки. Майже щотижня маємо новонароджених українців саме в таких родинах, – мовиться у повідомленні.

Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 5 немовлят-переселенців.