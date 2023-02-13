У Диканьці автомобіль збив пішоходку

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У суботу, 11 лютого, у місті Диканька, близько 12.00 сталася ДТП. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.

Автомобіль Fiat, яким керувала 39-річна місцева мешканка, наїхав на 54-річну жительку Диканьки, яка переходила проїзну частину в невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішоходку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.