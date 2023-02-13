За вихідні дні валюта у Кременчуці подешевшала: де її найвигідніше продати чи купити 13 лютого

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 246

Курс гривні у касах банків Кременчука продовжує тренд на зміцнення. За вихідні дні долар США та польський злотий трохи подешевшали, а курс євро знизився більш суттєво. НБУ також помітно знизив курс євро та злотого.

Зранку в понеділок у касах банків в Кременчуці долар США купують по 39,00 – 39,85 грн. Продають долар банки по 39,70 – 40,55 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі долара США знизився на 5 копійок, а максимальний курс продажу знизився аж на 20 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де найвищий курс (39,85 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,70 грн за $1). Однак, доларової готівки для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив Ощадбанк (40,55 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,25 грн (у п’ятницю продавали по 40,24 грн).

Євро у касах банків в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,30 – 42,50 грн (у п’ятницю євро можна було здати за максимальним курсом 42,75 грн). Отже, євро подешевшав за вихідні дні на 25 копійок! Продають євро по 42,30 – 43,50 грн. У п’ятницю мінімальний курс продажу був на 25 копійок вищим, а максимальний на 45 копійок.

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна в МТБ Банку, де найвищий курс (42,50 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк та А-Банк (42,30 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (43,50 грн) виставив Альянс Банк. Втім, євро у Кременчуці можна дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро вільно продають по курсу 42,75 грн (у п’ятницю продавали по 42,85 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,75 грн. А продають злотий по 8,60 – 9,30 грн. За минулі вихідні курс купівлі злотого знизився на 15 копійок, а курс продажу майже не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,75 грн). А найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив МТБ Банк (8,60 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу - 8,98 грн (у п’ятницю продавали по 8,99 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

У касах обмінних пунктів фінансових компаній долар сьогодні купували по 39,80-40,00 грн, а продавали по 40,15-43,00 грн. Євро купували по 42,30-42,45 грн, а продавали по 42,65-45,00 грн. Злотий купували по 8,80-8,85 грн, а продавали по 9,07-9,60 грн.

Курс валют НБУ на 13 .02.2023 року: