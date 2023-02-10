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Євро з доларом у Кременчуці подешевшали: де найвигідніше продати чи купити валюту 10 лютого

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 267

 

Курс національної валюти за минулу добу виріс

Курс гривні у банках Кременчука продовжує зміцнюватися. У порівнянні з вчорашнім днем долар США трохи подешевшав, а курс євро знизився суттєво. Курс злотого щодо гривні не змінився. Так само стабільним залишається курс валют НБУ.

Сьогодні зранку у касах банків в Кременчуці долар США купують по 39,00 39,90 грн. Продають долар банки по 39,90 40,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 10 копійок, а максимальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де найвищий курс (39,90 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,90 грн за $1). Однак, доларової готівки для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,24 грн (вчора продавали по 40,35 грн).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 42,75 грн (вчора євро можна було здати за максимальним курсом 43,10 грн). Отже, євро подешевшав за день на 35 копійок! Продають євро по 42,55 43,95 грн. Вчора максимальний курс продажу був таким же, а мінімальний знизився на 10 коп.

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (42,75 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (42,55 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (43,95 грн) виставив Райффайзен Банк. Втім, євро у Кременчуці можна дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро вільно продають по курсу 42,85 грн (вчора продавали по 42,99 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 8,90 грн. А продають злотий по 8,85 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,90 грн). А найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив Приватбанк (8,85 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу 8,99 грн (вчора продавали на 4 копійки дорожче).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 9.02.2023 року:

  • долар 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро 39,38 грн (курс не змінився);
  • злотий 8,31 (курс не змінився).
Гривня стабільна, як ніколи: де вигідніше продати чи купити валюту в Кременчуці 9 лютого
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник НБУ долар євро
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