Євро з доларом у Кременчуці подешевшали: де найвигідніше продати чи купити валюту 10 лютого

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 267

Курс гривні у банках Кременчука продовжує зміцнюватися. У порівнянні з вчорашнім днем долар США трохи подешевшав, а курс євро знизився суттєво. Курс злотого щодо гривні не змінився. Так само стабільним залишається курс валют НБУ.

Сьогодні зранку у касах банків в Кременчуці долар США купують по 39,00 — 39,90 грн. Продають долар банки по 39,90 — 40,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 10 копійок, а максимальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де найвищий курс (39,90 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,90 грн за $1). Однак, доларової готівки для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,24 грн (вчора продавали по 40,35 грн).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 42,75 грн (вчора євро можна було здати за максимальним курсом 43,10 грн). Отже, євро подешевшав за день на 35 копійок! Продають євро по 42,55 — 43,95 грн. Вчора максимальний курс продажу був таким же, а мінімальний знизився на 10 коп.

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (42,75 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (42,55 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (43,95 грн) виставив Райффайзен Банк. Втім, євро у Кременчуці можна дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро вільно продають по курсу 42,85 грн (вчора продавали по 42,99 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,90 грн. А продають злотий по 8,85 — 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,90 грн). А найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив Приватбанк (8,85 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу — 8,99 грн (вчора продавали на 4 копійки дорожче).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 9.02.2023 року: