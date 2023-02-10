На Полтавщині працює ППО: деякі кременчужани чули вибухи

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 156

Зберігайте спокій. Не викладайте фото та відео роботи ППО, якщо бачили його

10 лютого з 8.28 по Полтавській області оголошена повітряна тривога. О 9.42 мер Кременчука Віталій Малецький повідомив містян про реально високу ракетну небезпеку. Близько 9.44 кременчужани чули кілька глухих вибухів. Повідомляють про роботу ППО в області. Якщо ви стали свідком його роботи, то не викладайте фото та відео в мережу. Зберігайте спокій, перебувайте в укриттях.

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