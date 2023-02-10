На Полтавщині працює ППО: деякі кременчужани чули вибухи

10 лютого з 8.28 по Полтавській області оголошена повітряна тривога.
О 9.42 мер Кременчука Віталій Малецький повідомив містян про реально високу ракетну небезпеку.
Близько 9.44 кременчужани чули кілька глухих вибухів.
Повідомляють про роботу ППО в області. Якщо ви стали свідком його роботи, то не викладайте фото та відео в мережу. Зберігайте спокій, перебувайте в укриттях.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер