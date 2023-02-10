Сьогодні захисники України знищили 61 з 71 ракет і 5 дронів-камікадзе

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 162

Ракети літали навіть над Молдовою та Румунією

10 лютого ворог вкотре завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Всього сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищили 61 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України.

Так, вночі ворог застосував 7 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря та 6 крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 крилатих ракет «Калібр» та 5 ударних дронів «Shahed-136/131».

Разом з тим окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгороду та Токмака (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Близько 8.30 відбулися пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, о 10.18 2 російські крилаті ракети «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря, здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10.33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

Пізніше з повітря ворог атакував 8 стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська, а з кораблів у Чорному морі випустив крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (в т.ч. нічні пуски).

Нагадуємо, що 9 лютого на Херсонщині, близько 15.00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідували ворожий розвідувально-ударний безпілотник «Оріон». Такий БПЛА за допомогою штатних оптичних засобів здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі, а також застосовуючи керовані ракети та авіабомби може завдавати ударів по наземних цілях.

Сьогодні ми писали, що на Полтавщині чули звуки вибухів — працювала ППО.