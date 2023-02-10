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Під час воєнного стану мобілізують не тільки чоловіків: у кого можуть вилучити автомобіль

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 270

 

Мобілізацією автотранспорту займаються ТЦК та СП

В Україні під час воєнного стану в громадян, підприємств, установ та організацій, включно з органами влади та органами місцевого самоврядування, можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних Сил України.

Така автомобільна «мобілізація», яка має назву «військово-транспортний обов’язок» передбачена статтею 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Восени минулого року до цієї статті внесені доповнення, яке зобов’язує кожного кварталу територіальні органи МВС подавати до ТЦК та СП (ред. – колишні військкомати) відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Порядок мобілізації транспортних засобів регулюється Положенням про військово-транспортний обов’язок, який затверджений постановою КМУ № 1921 від 28.12.2000 р.

У ній визначений перелік осіб, підприємств та установ, у яких не мають права вилучати транспортні засоби:

  • дипломатичні та консульські установи інших держав;
  • представництва міжнародних та іноземних організацій;
  • іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;
  • банки державного сектору;
  • підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
  • підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Як відбувається мобілізація транспортного засобу?

Спочатку уряд визначає необхідну кількість техніки й транспорту для виконання мобілізаційних завдань, а потім розподіляє цю кількість між обласними адміністраціями, а ті – між районами. Після цього державні (військові) адміністрації за дорученням ТЦК та СП поділяють ліміти потрібної кількості автомобілів й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Мобілізація транспортних засобів відбувається лише через ТЦК та СП (військкомати).

Під час процедури вилучення транспортного засобу на потреби ЗСУ складаються акти прийняття-передання, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, визначається залишкова (балансова) вартість та може проводитись незалежна оцінка транспортного засобу (лише за ініціативою власника та його коштом).

 

Що буде з мобілізованим автотранспортом після завершення війни?

У Положенні про військово-транспортний обов’язок передбачено повернення мобілізованого автотранспорту його власникам після закінчення війни.

— Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації, — зазначено в документі.

Отже, керівники підприємств, установ та організацій, або ж власники транспорту, який був мобілізований на потреби ЗСУ, можуть звернутися до ТЦК та СП і написати заяву на повернення свого транспорту. Але тільки після закінчення дії воєнного стану та оголошення демобілізації. Мобілізовану техніку повертають військові частини, для задоволення потреб яких вона залучалась, через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати), які проводили її вилучення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація військкомат Автомобілі ЗСУ воєнний стан
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