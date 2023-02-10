Попрощалися з воїном Віктором Колісником, який закінчив Кременчуцький льотний коледж

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Вчора, 9 лютого, Горішньоплавнівська громада попрощалася із захисником солдатом Віктором Валентиновичем Колісником.

Народився Віктор 12 червня 1997 року в селі Салівці. Після закінчення навчання в Салівській загальноосвітній школі, у 2014 році вступив до Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, де здобув кваліфікацію «технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден». Практику проходив на відомому Запорізькому заводі «Мотор Січ». У 2017 році пішов працювати на дочірнє підприємство «Ферротранс».

У 2018-2019 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. 21 травня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Маючи технічну освіту та певний досвід роботи, в армії Віктор швидко опанував складну військову спеціальність – майстра обслуги артилерійської батареї.

3-го лютого 2023 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних Сил України Віктор Колісник героїчно загинув у районі міста Бахмута Донецької області.

Поховали солдата Збройних сил України Віктора Колісника з військовими почестями на кладовищі с.Салівки Східного старостинського округу.