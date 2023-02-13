На Полтавщині автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом

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В суботу, 11 лютого, у селі Троянівка, Зіньківської громади, Полтавської області, близько 6.00 сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль ВАЗ 2108, яким керував 50-річний чоловік, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Поліцейські встановили, що на момент зіткнення водій був у стані сп’яніння.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.