Керівництво Горішньоплавнівської громади звинуватили у зволіканні з вирішенням державних завдань

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 305

Минулої п’ятниці очільник Полтавської ОВА побував у рекрутинговому центрі «Гвардії Наступу» в Кременчуці та відзначив гарну роботу по набору добровольців, організовану в міському ЦНАПі.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Одразу після цього він зробив заяву, в якій звинуватив керівництво Горішньоплавнівської територіальної громади у зволіканні з виконанням важливих державних завдань, які у районі організовує Кременчуцька РВА.

— Хочу відзначити негативний момент — одна із територіальних громад району зволікає і не завжди своєчасно допомагає у вирішенні важливих державних завдань під час воєнного стану. Я раніше про це вже говорив, але не називав цю громаду. Сьогодні я її назву — це Горішньоплавнівська громада. Усі громади району залучаються до виконання таких завдань і ні з ким у нас не виникають проблеми. А керівництво Горішньоплавнівської громади зазвичай зволікає до останнього та виконує важливі завдання в останній день надвечір, коли це вже не актуально. Закликаю керівництво Горішньоплавнівської громади забути про політичні амбіції й разом вирішувати усі важливі державні питання, — заявив Артем Даценко.