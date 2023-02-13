«Кремінь-2» з поразки стартував у Зимовому Кубку ПФЛ

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Вчора, футбольний клуб «Кремінь-2» з розгромної поразки стартував у Зимовому Кубку ПФЛ. Матч відбувся у с.Софіївська Борщагівка проти місцевої «Чайки».

СК «Чайка» – «Кремінь-2» 8:0

Голи: Махонін 4, Музиченко 46, з пенальті, 88, Шакун 49, Ндукве 57, Дубілей 77, 82, Вечурко 90

Нереалізований пенальті: Тищенко 36

«Кремінь-2»: Третяк (Іванов 46), ГНП, Курьяков, Купліванчук (ГНП 60), Клепко (ГНП 60), Заїченко, Покась, Курило (ГНП 62), Горобець, ГНП, Кучеренко

Наступний контрольний матч «Кремінь-2» проведе вдома з «Гірник-Спортом» з Горішніх Плавнів. Підопчні тренера Ярослва Здирка вийдуть на поле 17 лютого о 12.00.

11 лютого основна команда «Кремінь» провела другий контрольний матч зимового міжсезоння. Підопічні Романа Локтіонова зіграли з «Вастом».

«Кремінь» (Кременчук) – «Васт» (Миколаїв) 3:1

Голи: Бондар 19, Вівдич 45, Агапов 57, з пенальті - Каранга 53

«Кремінь» (1 тайм): Музичка, Азізов, Аркуша, Кальчук, Агапов, Панчишин, Савіцький, Молько, Галоян, Бондар, Вівдич

«Кремінь» (2 тайм): Музичка, Азізов (Бондар 71), Аркуша (Пилипенко 62), Кальчук, Агапов (Ульянко 62), Панчишин (Жданович 62), Савіцький (Молько 71), Лісняк, ГНП, П’ятибрат, ГНП

З 13 лютого розпочнеться 4 навчально-тренувальний збір, який триватиме до 24 лютого включно. У рамках збору попередньо запланували три контрольні спаринги: «Дружба» (18 лютого, вдома), «Скорук» (22 лютого, виїзд) та «Олександрія» U-19 (24 лютого, виїзд).