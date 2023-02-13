Ціни на бензин, дизельне пальне та газ на заправках Кременчука та Полтавщини 13 лютого

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Скільки коштує бензин, дизпаливо та зріджений газ після вихідних на заправках Кременчука та Полтавщини

На Полтавщині ціни на бензин, дизельне пальне та зріджений газ для автомобілів завмерли. Зниження цін, яке тривало майже три останніх тижні, припинилось. Деякі оператори незначно міняють ціни на окремі види пального, але в цілому ситуація стабілізувалася.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 13.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,55 -0,04 -0,076% Бензин А-95 48,20 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 51,60 -0,06 -0,108% Газ автомобільний 25,88 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 13.02.2023 р.