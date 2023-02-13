Відключатимуть майже усіх: у «Полтаваобленерго» оприлюднили новий перелік черг відключень

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Без електрики відтепер будуть відключати 90,5 % споживачів. Розділили на 6 черг

АТ «Полтаваобленерго» оприлюднило новий перелік черг відключення електроенергії, який розробляли протягом минулого тижня. Відтепер споживачі поділили на шість черг замість трьох.

Максимальна тривалість відключення — до 4 годин (при температурі -10 градусів допускається перерва в електропостачанні до 2 годин). Згідно з новими правилами, застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин протягом доби з можливим відхиленням в бік збільшення, але не більше, ніж годину незалежно від температури повітря. Як повідомив під час апаратної наради у Полтавській ОВА директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Едуард Рева, відтепер вимикатимуть 90.5 % споживачів (раніше — 75%).

«Хто звик до того, що в нього не відключають світло, мають бути готовими до відключень», — зазначив Едуард Рева.

Перелік, очевидно, почне діяти з 15 лютого, якщо «Укренерго» доведе ліміт потужності. На завтра, 14 лютого, у Полтавській області планується проведення режимного дня — тому світло не вимикатимуть.

У «Полтаваобленерго» зазначили, що графік погодинних відключень на наступну добу (скільки одночасно вимкнено черг), визначатиме відповідно до доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання потужності. Інформація про актуальний графік буде розміщуватися в оголошенні у спливаючому вікні на головній сторінці сайту.

Нагадаємо, новий перелік відпрацьовували в області спільно із «Полтаваобленерго» відповідно до наказу Міністерства енергетики, яке внесло зміни до інструкції про складання та застосування ГПВ.

До якої черги відключень належить ваш будинок, можна подивитися за посиланням.