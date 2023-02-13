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Топ новина, Кременчук, Відключення світла

Відключатимуть майже усіх: у «Полтаваобленерго» оприлюднили новий перелік черг відключень

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 1 891

Без електрики відтепер будуть відключати 90,5 % споживачів. Розділили на 6 черг

АТ «Полтаваобленерго» оприлюднило новий перелік черг відключення електроенергії, який розробляли протягом минулого тижня. Відтепер споживачі поділили на шість черг замість трьох.

Максимальна тривалість відключення — до 4 годин (при температурі -10 градусів допускається перерва в електропостачанні до 2 годин). Згідно з новими правилами, застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин протягом доби з можливим відхиленням в бік збільшення, але не більше, ніж годину незалежно від температури повітря. Як повідомив під час апаратної наради у Полтавській ОВА директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Едуард Рева, відтепер вимикатимуть 90.5 % споживачів (раніше — 75%).

«Хто звик до того, що в нього не відключають світло, мають бути готовими до відключень», зазначив Едуард Рева.

Перелік, очевидно, почне діяти з 15 лютого, якщо «Укренерго» доведе ліміт потужності. На завтра, 14 лютого, у Полтавській області планується проведення режимного дня — тому світло не вимикатимуть. 

У «Полтаваобленерго» зазначили, що графік погодинних відключень на наступну добу (скільки одночасно вимкнено черг), визначатиме відповідно до доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання потужності. Інформація про актуальний графік буде розміщуватися в оголошенні у спливаючому вікні на головній сторінці сайту. 

Нагадаємо, новий перелік відпрацьовували в області спільно із «Полтаваобленерго» відповідно до наказу Міністерства енергетики, яке внесло зміни до інструкції про складання та застосування ГПВ.

До якої черги відключень належить ваш будинок, можна подивитися за посиланням.

УВАГА! Графік вимкнень по чергах (о котрій годині яку чергу вимикатимуть) поки що не опублікували!

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго ГПВ
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