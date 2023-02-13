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Кременчук, Гроші, Полтавщина

Податківці запрошують підприємців та фермерів на семінар у Глобиному та Піщаному

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 214

 

На семінарі розкажуть про зміни у законодавстві та про декларування доходів

Кременчуцьке управління Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області 16-го лютого проведе два семінари для підприємців та фермерів. У семінарах візьмуть участь керівники відділів обласного управління податкової служби, які не тільки розкажуть про зміни в законодавстві, а й дадуть відповіді на запитання. Участь у семінарах можуть взяти усі охочі.

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА повідомила заступник начальника Кременчуцького управління Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Шуба.

— З початку війни відбулося чимало змін у податковому кодексі, є проблемні питання, на які будуть надані відповіді, — зазначила Алла Шуба.

За її словами під час семінару будуть розглянуті питання змін у податковому законодавстві, зупинення реєстрації податкових накладних, змін у законах стосовно зберігання пального. Також будуть розглянуті питання про мінімальні податкові зобов’язання за 2022 рік для юридичних та фізичних осіб та щодо декларування доходів громадян за 2022 рік.

Початок семінарів 16 лютого:

  • у Глобиному — о 10.00 за адресою: вул.Центральна, 228 (Глобинський міський будинок культури);
  • у Піщаному — о 14.00 за адресою: вул.Київська, 129 (Піщанський центр культури та дозвілля).

Орієнтовна тривалість семінарів — до 2 годин.

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Автор: Віктор Крук
Теги: податкова податки семінар
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