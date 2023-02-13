Що подорожчало та подешевшало минулого тижня: моніторинг цін у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 235

Ціни на окремі продукти та товари в торговельних закладах Кременчуцького району знижуються, а на інші підвищуються. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Минулого тижня значно подешевшало автомобільне пальне, водночас продовжила дорожчати цибуля, морква та капуста, що пояснюється сезонним фактором.

Моніторинг цін, який проводить Держпродспоживслужба, показав, що необґрунтованого завищення цін у торговельних закладах Кременчуцького району не було, а ціни на соціально значущі товари не перевищували середньообласних.

У разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.



