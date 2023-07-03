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Надзвичайні новини

Полтавський ГЗК заперечує незаконний продаж корисних копалин

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 255 Позиція

 

Підприємство надасть до суду докази щодо правомірності дій своїх працівників

29 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 4 посадовим особам ПрАТ «Полтавський ГЗК» який входить до швейцарської гірничої групи Ferrexpo. 

«Топменеджмент продавав щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин», — йдеться у повідомленні бюро.

Пресслужба Полтавського ГЗК підтвердила факт вручення підозр. Разом з тим підприємство заперечило звинувачення ДБР.

«Полтавський ГЗК інформує, що володіє дозволом на видобуток корисних копалин, зокрема, залізної руди. Сировина, яку слідство називає "щебінь", є нефракційним відсівом, тобто відходом виробництва», — пояснили на підприємстві.

Полтавський ГЗК також повідомив, що вивчає ситуацію з оголошеними підозрами. Підприємство надасть до суду докази щодо правомірності дій своїх працівників та за потреби оприлюднить додаткову інформацію.

Як зазначили в ДБР, у рамках справи було проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів компанії у Києві, Харківській та Полтавській областях.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo СБУ
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