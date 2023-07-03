Полтавський ГЗК заперечує незаконний продаж корисних копалин

29 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 4 посадовим особам ПрАТ «Полтавський ГЗК» який входить до швейцарської гірничої групи Ferrexpo.
Пресслужба Полтавського ГЗК підтвердила факт вручення підозр. Разом з тим підприємство заперечило звинувачення ДБР.
Полтавський ГЗК також повідомив, що вивчає ситуацію з оголошеними підозрами. Підприємство надасть до суду докази щодо правомірності дій своїх працівників та за потреби оприлюднить додаткову інформацію.
Як зазначили в ДБР, у рамках справи було проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів компанії у Києві, Харківській та Полтавській областях.
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