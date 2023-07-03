На Кременчуччині поліція розшукала 5-річного хлопчика, який безвісти зник

Вчора, 1 липня, близько 17.00, в одному із сіл Кременчуцького району безвісти зник 5-річний хлопчик. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
За допомогою у пошуках до поліції звернулися рідні хлопчика. Вони повідомили, що дитина поїхала кататися на велосипеді селом та зникла.
Поліцейські одразу розпочали пошуки хлопчика. Упродовж пів години пошуків хлопчика знайшли. Він перебував на одній із вулиць села. З дитиною все добре.
Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують обставини події.
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