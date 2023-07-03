У Козельщині бродячий пес потрапив у каналізаційного колодязя

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2 липня о 20:53 на вулиці Миру в смт Козельщина, Кременчуцького району собака потрапила до каналізаційного люку та не може самостійно вибратися. Його побачили перехожі та викликали рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місце прибули рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста та за допомогою драбини і палиці дістали пса з каналізаційного люку.