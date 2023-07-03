На вихідних у Горішніх Плавнях згоріла човнова станція

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Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі немає

1 липня о 23.54 в господарчій споруді на вул. Конституції № 1 в Горішніх Плавнях сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місце виклику направили вогнеборців 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки та одна техніка АЦ АРС ПРАТ «Полтавський ГЗК». По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа охопила 100 м², через сильне задимлення рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

О 00.40 пожежу локалізували, а о 1.40 — ліквідували. Вогнем знищено: господарчу споруду, побутову техніку, металевий навіс та гумовий човен; пошкоджено покрівлю на площі 20 м² та оздоблення стін на площі 50 м² поруч розташованої господарчої споруди, 1 м³ дров, металевий човен та точильний станок. Врятовано поруч розташовану господарчу споруду.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.