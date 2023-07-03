Пожежі і врятований собака: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 0

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

на наб. Лейтенанта Дніпрова та на вул. Київській інформація про пожежі на відкритій території не підтвердилась;

на вул. Космічній у господарчій споруді сталося коротке замикання без подальшого горіння;

у Козельщині собаку дістали з каналізаційного колодязя.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 580 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 183 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також одного кременчужанина піймали з наркотиками й на одного склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 310 транспортних засобів та 578 осіб.