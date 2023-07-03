На Кременчук суне негода

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Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки

Третього липня у Полтавській області очікується гроза, за інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Як повідомили у «Полтаваобленерго», можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

Застерігаємо, не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менш як 8 метрів — щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин, — йдеться у повідомленні.

Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки — нещодавно гроза влаштувала у Кременчуці справжній деревопад.