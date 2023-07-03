На Кременчук суне негода

Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки
Третього липня у Полтавській області очікується гроза, за інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
Як повідомили у «Полтаваобленерго», можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.
Будьте обережні, під час грози не ходіть попід деревами й завчасно перепаркуйте автівки — нещодавно гроза влаштувала у Кременчуці справжній деревопад.
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