На Молодіжному 19-річний юнак в'їхав у стовп

10 листопада на кінцевій зупинці на Молодіжному 19-річний юнак на автомобілі «Таврія» в'їхав у стовп. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
Працівники ДСНС деблокували водія з понівеченої автівки. Далі його ушпиталили. Чи отримав він травми, і якщо так, які саме, буде відомо після обстеження.
На місці події працюють патрульні поліціянти, також туди виїхала слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати обставини ДТП.
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