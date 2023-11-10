На Молодіжному 19-річний юнак в'їхав у стовп

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 125 Коментарів: 1

10 листопада на кінцевій зупинці на Молодіжному 19-річний юнак на автомобілі «Таврія» в'їхав у стовп. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

Працівники ДСНС деблокували водія з понівеченої автівки. Далі його ушпиталили. Чи отримав він травми, і якщо так, які саме, буде відомо після обстеження.

На місці події працюють патрульні поліціянти, також туди виїхала слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати обставини ДТП.