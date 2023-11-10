Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці додали повноважень департаменту соціального захисту населення: яких саме

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 190

 

Депутати затвердили Положення про департамент у новій редакції

У Кременчуці збільшили повноваження департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради в частині соціального захисту ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, а також надання соціальних послуг.

Відповідне рішення ухвалили депутати на п’ятому пленарному засіданні XXII сесії міськради 10 листопада.

Тепер у повноваження департаменту соціального захисту населення входить:

  • забезпечення реалізації державної політики з питань соціальної підтримки й надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, особам, які брали участь у Революції Гідності, а також членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України);
  • забезпечення надання соціального супроводу та допомоги сім’ям Захисників і Захисниць України, системного супроводу членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • забезпечення реалізації державної політики щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя;
  • проведення моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді, здійснення оцінки їх потреб, з метою організації допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення гуманітарних, житлових та інших потреб.

Раніше ми писали, що у приміщенні колишньої жіночої консультації на вул. Мазепи діятиме центр соціальної допомоги громадянам — надаватимуть соціальні послуги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, ветеранам та їхнім родинам, переселенцям.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко Фото: Вероніка Білодід
Теги: Департамент соціального захисту населення Кременчуцька міська рада сесія департамент позачергова сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх