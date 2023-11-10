У Кременчуці додали повноважень департаменту соціального захисту населення: яких саме

Депутати затвердили Положення про департамент у новій редакції
У Кременчуці збільшили повноваження департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради в частині соціального захисту ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, а також надання соціальних послуг.
Відповідне рішення ухвалили депутати на п’ятому пленарному засіданні XXII сесії міськради 10 листопада.
Тепер у повноваження департаменту соціального захисту населення входить:
- забезпечення реалізації державної політики з питань соціальної підтримки й надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, особам, які брали участь у Революції Гідності, а також членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України);
- забезпечення надання соціального супроводу та допомоги сім’ям Захисників і Захисниць України, системного супроводу членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- забезпечення реалізації державної політики щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя;
- проведення моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді, здійснення оцінки їх потреб, з метою організації допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення гуманітарних, житлових та інших потреб.
Раніше ми писали, що у приміщенні колишньої жіночої консультації на вул. Мазепи діятиме центр соціальної допомоги громадянам — надаватимуть соціальні послуги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, ветеранам та їхнім родинам, переселенцям.
Читайте також:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.