Лунін відповів кременчуцьким медикам «швидкої»: звикли працювати не за стандартами

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У Полтавській обласній адміністрації нарешті озвучили власну позицію щодо скандалу на Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги.

Під час брифінгу 13 липня начальник Полтавської обласної військової організації Дмитро Лунін відповів на запитання «Кременчуцького Телеграфа». Ми спитали, чи отримав пан Лунін звернення від працівників екстренки — адже відповідь від ОВА вже чекають понад місяць. Чому медики отримують зарплату 13,5 тис. (фельдшери) та 20 тис. (лікарі), бо медики екстренки вважають це зрівняйлівкою, зробленою штучно, адже не враховують стаж, вислугу тощо, не виплачують матдопомогу. У зв’язку зі зверненням до ОВА, Кабміну та президента в області, на думку медиків, розлютилися та видали наказ від 5 червня щодо районування. Через наказ, виданий обласною екстренкою за підписом Лавренка, люди протягом чергування (24 години) не мають змоги на перепочинок, обід тощо, адже їм заборонено повертатися до станції. Переважну більшість часу вони проводять у машині. Наказ виданий виключно для Кременчука.

— Медики тільки Кременчука із якихось незрозумілих причин поверталися після викликів на станцію. У нас є нормативи по часу — за який час швидка повинна доїхати на виклик. Для цього була розроблена карта, де видно, як розташовані машини та куди їхати на виклик. Друге — навіщо їхати після виклику на станцію, робити там скупчення, а потім виїжджати на інший сектор роботи — це втрати по паливу і по часу, відповідно, зменшення ефективності, — відповів Дмитро Лунін.

Що стосується зарплат, то в області вона виплачується однакова — 13,5 тисяч гривень — фельдшеру та 20 тис. гривень — лікарю.

— Вас вводять в оману, — сказав Дмитро Лунін, відповідаючи на наше запитання. — Такі умови є по всій області. Це не лише Кременчуцький район, просто Кременчуцький район привели до стандартів роботи Полтавської області, за це я вдячний Дмитру Лавренку ( в. о. директора Полтавського обласного СЕМД, — ред.), який проявив принциповість, і в нас вся область працює за стандартами, затвердженими МОЗ. Щобільше, директор обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак мною після розмови з вами (а я реагую на всі ваші питання) був відправлений мною до Кременчука, мав зустріч із профспілкою та надав працівникам всю інформацію.

Начальник ОВА зазначив, що, на його думку, працівники швидкої звикли працювати не по стандартах, а зараз їх доводиться працювати по стандартах.

— Чомусь весь час медпрацівники Кременчука незадоволені: швидка не так працює, шкірвен не так працює, ЦРЛ не так приєднали. Мені здається, що міська влада підбурює наших бюджетників, — сказав він.

Дмитро Лунін також додав, що відповідь від ОВА медики отримали та пообіцяв копію надати редакції.

Нагадаємо, у червні медики «швидкої» вголос заявили про те, що їх права порушують. Як писав «Кременчуцький ТелеграфЪ», конфлікт виник через те, що, на думку медиків, їм недоплачують заробітну плату. «Зрівнялівка» та голі ставки — протягом багатьох місяців лікарі та фельдшери працюють без премій, без урахування надбавок за стаж, нічних змін, матеріальних допомог тощо. За словами медиків, обласне керівництво штучно та в ручному режимі зменшує зарплату. Після того, як лікарі та фельдшери міської станції швидкої допомоги озвучили вимоги щодо недорахування, на їх думку, зарплат — в обласному центрі екстреної медичної допомоги створили неадекватні умови праці та почали погрожувати звільненнями.

Цькують та погрожують: кременчуцькі медики «швидкої» скаржаться на обласне керівництво

Після виходу нашого матеріалу до Кременчуцької станції швидкої допомоги дійсно приїздили з Полтави Дмитро Лавренко та Віктор Лисак.

Однак вимоги медичних працівників і до сьогодні залишаються незмінними: вища зарплата та гідні умови праці. Редакція продовжує стежити за ситуацією.