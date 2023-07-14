Лунін відповів кременчуцьким медикам «швидкої»: звикли працювати не за стандартами

У Полтавській обласній адміністрації нарешті озвучили власну позицію щодо скандалу на Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги.
Під час брифінгу 13 липня начальник Полтавської обласної військової організації Дмитро Лунін відповів на запитання «Кременчуцького Телеграфа». Ми спитали, чи отримав пан Лунін звернення від працівників екстренки — адже відповідь від ОВА вже чекають понад місяць. Чому медики отримують зарплату 13,5 тис. (фельдшери) та 20 тис. (лікарі), бо медики екстренки вважають це зрівняйлівкою, зробленою штучно, адже не враховують стаж, вислугу тощо, не виплачують матдопомогу. У зв’язку зі зверненням до ОВА, Кабміну та президента в області, на думку медиків, розлютилися та видали наказ від 5 червня щодо районування. Через наказ, виданий обласною екстренкою за підписом Лавренка, люди протягом чергування (24 години) не мають змоги на перепочинок, обід тощо, адже їм заборонено повертатися до станції. Переважну більшість часу вони проводять у машині. Наказ виданий виключно для Кременчука.
Що стосується зарплат, то в області вона виплачується однакова — 13,5 тисяч гривень — фельдшеру та 20 тис. гривень — лікарю.
Начальник ОВА зазначив, що, на його думку, працівники швидкої звикли працювати не по стандартах, а зараз їх доводиться працювати по стандартах.
Дмитро Лунін також додав, що відповідь від ОВА медики отримали та пообіцяв копію надати редакції.
Нагадаємо, у червні медики «швидкої» вголос заявили про те, що їх права порушують. Як писав «Кременчуцький ТелеграфЪ», конфлікт виник через те, що, на думку медиків, їм недоплачують заробітну плату. «Зрівнялівка» та голі ставки — протягом багатьох місяців лікарі та фельдшери працюють без премій, без урахування надбавок за стаж, нічних змін, матеріальних допомог тощо. За словами медиків, обласне керівництво штучно та в ручному режимі зменшує зарплату. Після того, як лікарі та фельдшери міської станції швидкої допомоги озвучили вимоги щодо недорахування, на їх думку, зарплат — в обласному центрі екстреної медичної допомоги створили неадекватні умови праці та почали погрожувати звільненнями.
Цькують та погрожують: кременчуцькі медики «швидкої» скаржаться на обласне керівництво
Після виходу нашого матеріалу до Кременчуцької станції швидкої допомоги дійсно приїздили з Полтави Дмитро Лавренко та Віктор Лисак.
Однак вимоги медичних працівників і до сьогодні залишаються незмінними: вища зарплата та гідні умови праці. Редакція продовжує стежити за ситуацією.
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