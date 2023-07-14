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Кременчуцькі рятувальники перемогли на обласному чемпіонаті з армреслінгу

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 189

 

Участь у турнірі взяли 5 кременчужан

13 липня у Полтаві відбувся чемпіонат з армреслінгу за участі спортсменів-надзвичайників та Федерації армреслінгу України. У змаганнях брали участь кременчуцькі рятувальники, які посіли перше місце.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Полтавщини 14 липня.

 

Кременчужани змагались у різних вагових категоріях. Переможцями стали: В'ячеслав Лелюх, Руслан Козлов, Олег Гаврилець, Олександр Лісний та Євген Пальчик.

 

Загалом у турнірі взяли участь 32 рятувальники, які змагалися у 4 вагових категоріях (70, 80, 90 та понад 90 кілограмів) правою та лівою руками.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: пресслужба ДСНС
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