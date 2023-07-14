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На День Української Державності кременчужани зможуть поїсти на 99 тисяч гривень

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 432

 

Таке рішення було ухвалене виконкомом у відповідь на звернення керівника апарату міського голови Світлани Пищити

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 14 липня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів «на оплату послуг з харчування на період заходів у рамках відзначення Дня Української Державності».

Кошти у сумі 99 200 гривень міськвиконком виділяє сам собі зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Це рішення виконком ухвалив 13 липня у відповідь на звернення керівника апарату міського голови Світлани Пищити від 10 липня. Тобто влада у цьому питанні спрацювала досить оперативно.

Кого саме збираються годувати на ці кошти у рішенні виконавчого комітету не повідомляється. То ж є надія, що усіх кременчужан.

Нагадаємо, 14 липня 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким День Української Державності переноситься з 28 липня на 15 липня. Втім, цей законопроєкт поки не підписав президент, то ж цього року святкувати День Української Державності ми, вочевидь, будемо таки 28 липня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком сесія харчування
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