Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

15 липня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

16 липня, неділя

9.00 — у Міському палацу культури чи біля його неробочого фонтану (бульв. Українського відродження, 2) відбуваються щонедільні зібрання Кременчуцького міського клубу колекціонерів, а також Кременчуцького товариства філателістів. Тут можна обмінятися, придбати чи просто подивитися на значки й медалі, монети та купюри, марки та конверти, поштівки й фотографії, а також інший колекційний скарб.

11.00-18.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) триває виставка триптиха найбільшої вириванки в Україні «Живи та квітни, моя Україно!», яку створили вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля. Вхід вільний.

12.00 — настільна ігротека в читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

15.00 — у бібліотеці-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65) у Планетарії відбудеться перегляд мультфільму «Зірковий експрес». Вхід вільний.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису і графіки художниці з Горішніх Плавнів Нігіни Стогній «Відкрита можливість». Вхід вільний.

Козельщина

15 липня, субота

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

9.00-18.00 у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) триває фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки» Старі фотоархіви отримали друге життя зусиллями тепер вже військового фотографа Арсенія Герасименка. Вхід вільний.