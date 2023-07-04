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У Горішніх Плавнях відбудеться благодійна вистава на підтримку Збройних сил України

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 168

 

У виконанні театру FerroTale п’єса перетворилась на сучасний мюзикл, сповнений яскравими костюмами, декораціями та гротесковими персонажами

16 липня, у неділю, у рамках відзначання Дня працівників та працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості у Горішніх Плавнях на Полтавщині відбудеться премʼєра аматорської театральної постановки, яка є результатом унікальної колаборації й тісної співпраці працівників підприємств міста із професійними театралами Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя.

Аматорський колектив FerroTale, який складається із працівників Ferrexpo, презентує на розсуд глядачів комедійну п’єсу Михайла Старицького «За двома зайцями», яка є перлиною репертуарів українських театрів. Ця комедійна історія про збанкрутілого спритного цирульника, який шукав вихід зі скрутного фінансового становища шляхом «полювання» на багату наречену. 

У виконанні театру FerroTale п’єса перетворилась на сучасний мюзикл, сповнений яскравими костюмами, декораціями та гротесковими персонажами. 

«Зануритись у світ ХІХ сторіччя нам допомогли фахівці національного рівня з Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Маємо надію, що така співпраця мистецтва та бізнесу сподобається нашим глядачам!», — ділиться Олена Цебінога, керівниця театрального колективу.
На глядачів чекає неперевершена атмосфера світу ХІХ сторіччя
На глядачів чекає неперевершена атмосфера світу ХІХ сторіччя

 Ролі в художній постановці виконують звичайні співробітники та співробітниці з різних структурних підрозділів Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК Ferrexpo: сепараторниці, слюсарі, водії, фахівці та керівники, які до цього не мали досвіду виступу на великій сцені. 

На початку 2023 року був оголошений старт проєкту. Усі охочі отримали можливість взяти участь у кастингу. За підсумками відбору до акторського складу команди приєднались 50 працівників та працівниць. Піврічні репетиції зробили свою справу — аматори впевнено почуваються на сцені, даруючи глядачу незабутні враження від перегляду.

Премʼєра вистави проходитиме у великій залі Палацу культури й творчості міста Горішні Плавні 16 липня о 17.00. Купити квитки можна на сайті агента Concert.ua. Враховуючи, що їх майже викупили за 6 годин з моменту відкриття продажів, організатори з Ferrexpo не виключають повторного показу пʼєси.

Кошти, вторговані за продаж квитків, будуть спрямовані для надання гуманітарної допомоги одному з батальйонів Збройних сил України, яким опікується Ferrexpo. Зробити пожертву на підтримку цього батальйону ЗСУ можна також у благодійну монобанку.


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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo вистава Горішні Плавні
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