Хибні виклики та п'яні аб'юзери: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники тричі виїжджали на виклики:

два хибних виклики на пожежі у Кременчуці — на вул. Майора Пугача та Великій набережній;

підгорання їжі у Піщаному.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 650 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 212 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що той отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство. Ще одного кременчужанина затримали за зберігання наркотиків.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 400 транспортних засобів та 601 особа. Одну особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.