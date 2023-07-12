У Полтаві Lexus після зіткнення зі Skoda в'їхав у «їжака»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

11 липня, близько 20.00, на перехресті вулиць Небесної Сотні та Анатолія Кукоби у Полтаві сталася ДТП з постраждалими. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, Lexus LS, під керуванням 21-річного полтавця, допустив зіткнення зі Skoda Octavia, під керуванням місцевого 43-річного мешканця. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Skoda. З місця події медики доставили чоловіка до лікарні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП з’ясовує слідство.