«Кременчукводоканал» нагадує кременчужанам, що можна і чого не можна змивати в унітаз

«Кременчукводоканал» обслуговує 229 км самопливних колекторів, до яких, в першу чергу, потрапляють стічні води від споживачів
Щотижня слюсарям аварійно-відновлювальних робіт цеху водовідведення комунального підприємства доводиться усувати близько 70 підпорів на самопливних колекторах міської каналізаційної мережі. Причина їх утворення — порушення споживачами правил користування системою водовідведення. Про це повідомила пресслужба мерії.
Тож КП «Кременчукводоканал» звертається до споживачів з проханням відповідально користуватись каналізаційною мережею та нагадує прості правила користування каналізацією:
У разі виявлення підпору на прибудинковій території повідомте про аварійну ситуацію диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 027-59-84.
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