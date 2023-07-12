«Кременчукводоканал» нагадує кременчужанам, що можна і чого не можна змивати в унітаз

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 424

«Кременчукводоканал» обслуговує 229 км самопливних колекторів, до яких, в першу чергу, потрапляють стічні води від споживачів

Щотижня слюсарям аварійно-відновлювальних робіт цеху водовідведення комунального підприємства доводиться усувати близько 70 підпорів на самопливних колекторах міської каналізаційної мережі. Причина їх утворення — порушення споживачами правил користування системою водовідведення. Про це повідомила пресслужба мерії. Тож КП «Кременчукводоканал» звертається до споживачів з проханням відповідально користуватись каналізаційною мережею та нагадує прості правила користування каналізацією: Відокремлювати тверді відходи від рідких та утилізувати їх окремо на смітник.

Не виливати у мийки, унітази й умивальники жири та олію. Вони накопичуються на стінках трубопроводу та поступово звужують його діаметр;

Не викидати у каналізацію харчові відходи, засоби особистої гігієни, недопалки, кавову та чайну заварки;

Якщо у каналізаційні мережі вже утворилось засмічення, забороняється користуватись санітарно-технічними приладами, пральними й посудомийними машинками, тобто забороняється робити будь-який злив води в каналізацію до усунення засмічення.

Якщо підтоплення утворилось у квартирі чи підвалі будинку, для його усунення необхідно звернутись до житлово-експлуатуючої компанії, яка обслуговує Ваш будинок. У разі виявлення підпору на прибудинковій території повідомте про аварійну ситуацію диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 027-59-84.

Поділитись новиною



