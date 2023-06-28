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У Кременчуці художниця Нігіна Стогній презентуватиме свою «Відкриту можливість»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 107

 

Це перша персональна виставка мисткині з Горішніх Плавнів

30 червня о 13.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається персональна виставка живопису і графіки художниці з Горішніх Плавнів Нігіни Стогній «Відкрита можливість».

«Відкрита можливість» — це перша персональна виставка мисткині. Назва розкриває різноманіття творчих можливостей, видів мистецтва, інструментів та способів для самовираження художниці. На виставці представлені роботи, виконані в різних техніках, жанрах та їх експериментальному поєднанні. Це олійний живопис, вишивка в поєднанні з акрилом, а переважна частина робіт — графіка.

Галерея Наталії Юзефович на вулиці Космічній, 9 працює щодня без перерви з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок. Вхід вільний.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея Наталія Юзефович виставка художниця картини
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