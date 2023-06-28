Два ставлення до життя: кременчужанки розповіли про свою любов до рудих котиків

Кременчужанка Тетяна давно опікується безхатніми котиками, що живуть на подвір’ї її багатоквартирного будинку. Годує їх двічі на день, буває, що й лікує, витрачаючи на це власні кошти. Сусіди про це знають та допомагають підгодовувати бездоглядних тварин у міру своїх можливостей.
А дехто просто використовує любов цієї жінки до тварин, та, напевно, ніяк цим не переймається.
Вона забрала кошенят до дому, викупала їх, сфотографувала та у той же день виставила у тематичній групі на Фейсбуці «Собаки та кішки Кременчука».
Її зусилля не були даремними — протягом доби для трьох кошенят знайшлися люблячі родини. Четвертий котик трішки захворів — жінка його поки лікує.
Того ж дня та й у тому ж подвір’ї балакуча та життєрадісна жіночка, спілкуючись з Тетяною, розповіла, що теж «дуже любить рудих котиків». На пропозицію взяти собі на вибір когось із кошенят вона відповіла, що в неї дома є дві кішки, які кожні пів року народжують по 6-8 кошенят.
Жінка щиро усміхнулася та спокійно відповіла, немов би повчаючи.
Отже, ця життєрадісна жіночка кожні пів року топить по 15 маленьких кошенят, вигадавши собі дивне виправдання.
Балакуча жіночка махнула рукою та, не відповідаючи на такі «дурниці», пішла собі далі у своїх справах.
Дві жінки — два ставлення до життя «братів наших менших». Яке з них більш правильне — вирішує кожний сам.
Нагадаємо, що минулого року Кременчуцька міська рада затвердила нові Правила утримання тварин на території Кременчуцької міської територіальної громади. Ці правила ухвалені на підставі законодавчих норм, які забороняють в Україні жорстоке поводження з домашніми тваринами.
У Правилах йдеться про те, що «у разі неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику, або здана у пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин КП «Спецсервіс Кременчук».
Евтаназія, або умертвіння домашніх тварин, допускається лише за висновками ветспеціалістів та за участю ветеринара і лише у разі наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення її страждань або при погрозі зараження людей. Евтаназію можна проводити винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть, забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.
Правилами також забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх і безпритульних тварин, умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення та отруєння, умертвіння безпритульних тварин для регулювання їх чисельності.
Втім, навряд чи можна Правилами примусити людину поводитися по-людськи. Хоча, в Україні нещодавно посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Розміри штрафів значно зросли, а за деякі прояви жорстокості замість адміністративної передбачена кримінальна відповідальність.
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