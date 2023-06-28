Два ставлення до життя: кременчужанки розповіли про свою любов до рудих котиків

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Кременчужанка Тетяна давно опікується безхатніми котиками, що живуть на подвір’ї її багатоквартирного будинку. Годує їх двічі на день, буває, що й лікує, витрачаючи на це власні кошти. Сусіди про це знають та допомагають підгодовувати бездоглядних тварин у міру своїх можливостей.

А дехто просто використовує любов цієї жінки до тварин, та, напевно, ніяк цим не переймається.

— У неділю вийшла зранку погодувати безхатніх котиків та побачила на місці, де я їх завжди підгодовую, коробку з маленькими кошенятами. Четверо маленьких пухнастиків, віком не більше 1,5 місяці, сиділи в ній, шукаючи очима матір-кішку та не розуміючи, де вони опинилися. Хазяї таким чином вирішили від них позбавитися. Добре, що кошенята не встигли розбігтися та вуличні собаки їх не порвали. А зграя таких собак часто забігає до нашого подвір’я, — розповіла пані Тетяна.

Вона забрала кошенят до дому, викупала їх, сфотографувала та у той же день виставила у тематичній групі на Фейсбуці «Собаки та кішки Кременчука».

— У мене вдома вже є собака та кішка, яку сім років тому теж кошеням знайшла на вулиці та не змогла нікуди прилаштувати. Тож залишила її у себе, — розповіла Тетяна.

Її зусилля не були даремними — протягом доби для трьох кошенят знайшлися люблячі родини. Четвертий котик трішки захворів — жінка його поки лікує.

— Мені давно подобаються руді котики, то як його вилікую, то може й залишу в себе, — додала пані Тетяна.

Того ж дня та й у тому ж подвір’ї балакуча та життєрадісна жіночка, спілкуючись з Тетяною, розповіла, що теж «дуже любить рудих котиків». На пропозицію взяти собі на вибір когось із кошенят вона відповіла, що в неї дома є дві кішки, які кожні пів року народжують по 6-8 кошенят.

— Ого! А що ж ви з ними робите та куди влаштовуєте? — запитала Тетяна.

Жінка щиро усміхнулася та спокійно відповіла, немов би повчаючи.

— Відро води — та нема проблем. До 9 днів можна, — пояснила вона.

Отже, ця життєрадісна жіночка кожні пів року топить по 15 маленьких кошенят, вигадавши собі дивне виправдання.

— А чому не стерилізуєте своїх кішок, — перепитала шокована Тетяна.

Балакуча жіночка махнула рукою та, не відповідаючи на такі «дурниці», пішла собі далі у своїх справах.

— Мене це просто шокувало. Як і ставлення до викинутих кошенят їх колишніх господарів. Можна ж стерилізувати свою домашню кішку. Якщо ж вона народила, то витрати зовсім трохи часу та зусиль, аби знайти кошенятам люблячі родини. Це не так вже й складно. Але людям ліньки. Найпростіше — викинути їх на вулицю. Про інше я вже й не кажу. Як можна топити цих крихіток? Вони теж хочуть жити. До речі, минулого літа на смітник викинули трьох кошеня т, які були зав’язані у поліетиленовому пакеті. Можливо ті ж самі люди. Тоді один з цих котиків прогриз пакет та цим врятував життя собі й сестрам — я їх помітила. Протягом тижня усім знайшла люблячі родини, — закінчила свою розповідь пані Тетяна.

Дві жінки — два ставлення до життя «братів наших менших». Яке з них більш правильне — вирішує кожний сам.

Нагадаємо, що минулого року Кременчуцька міська рада затвердила нові Правила утримання тварин на території Кременчуцької міської територіальної громади. Ці правила ухвалені на підставі законодавчих норм, які забороняють в Україні жорстоке поводження з домашніми тваринами.

У Правилах йдеться про те, що «у разі неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику, або здана у пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин КП «Спецсервіс Кременчук».

Евтаназія, або умертвіння домашніх тварин, допускається лише за висновками ветспеціалістів та за участю ветеринара і лише у разі наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення її страждань або при погрозі зараження людей. Евтаназію можна проводити винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть, забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.

Правилами також забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх і безпритульних тварин, умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення та отруєння, умертвіння безпритульних тварин для регулювання їх чисельності.

Втім, навряд чи можна Правилами примусити людину поводитися по-людськи. Хоча, в Україні нещодавно посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Розміри штрафів значно зросли, а за деякі прояви жорстокості замість адміністративної передбачена кримінальна відповідальність.