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Керівника СБУ на Полтавщині Рудницького перевели працювати у Волинську область

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 123

Іван Рудницький очолював СБУ на Полтавщині з липня 2022 року

Керівника Полтавського обласного управління Служби безпеки України Івана Рудницького звільнили з посади і перевели працювати у Волинську область. Про це стало відомо з указів президента України, №262/2024 та №263/2024, за 1 травня. 

Наразі інформації про те, хто очолить управління в Полтаві, немає. 

Нагадаємо, що Іван Рудницький став керівником Полтавського обласного управління СБУ у липні 2022 року замість Євгена Борзілова. 

Що відомо Івана Рудницького та кадрові зміни в СБУ у Полтавській області

Іван Рудницький уродженець Львівщини, безпосередньо перед призначенням працював керівником СБУ на Закарпатті. До цього працював у центральному апараті СБУ, куруючи боротьбу з тероризмом. Раніше Рудницький працював також на посаді заступника голови Управління СБУ у Львівській області. 

Після усунення Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України, у держоргані провели низку кадрових змін, зокрема тоді змінили голову СБУ у Полтавській області Євгена Борзілова.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: інтернет-видання "Полтавщина"
Теги: СБУ кадрові зміни
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