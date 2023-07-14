Кременчужани допомагають відновлювати Херсонщину

Лікарі, комунальники, рятувальники, поліцейські та інші фахівці працюють у складі у складі команди з області
На деокупованій Херсонщині працюють кременчужани - допомагають відбудовувати населені пункти та лікують людей.
Як розповів під час брифінгу 13 липня начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін, від Полтавщини туди відрядили кілька сотень фахівців.
За даними «Кременчуцького Телеграфа», на Херсонщині працюють щонайменше 2 лікарі-хірурги - з лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та «Придніпровська».
Є в складі і працівники комунального господарства (на фото). Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, це 4 працівники "Кременчукводоканалу", 3 - КАТП-1628, ще 3 - КП "Теплоенерго". До речі, відправлена сантехніка на Херсонщину – умивальники, змішувачі, крани, унітази, труби й комплектуючі - саме з Кременчука.
Дмитро Лунін під час брифінгу зізнався, що наші фахівці живуть не в надто гарних умовах, адже там "не курорт". Проте люди, за його словами, розуміють, що допомагати треба і допомога йде на користь. За даними ОВА, мешканці деокупованих сел та селищ активно повертаються у свої домівки, які допомагають відбудовувати наши фахівці. Приміром, за певний проміжок часу вже відремонтували 18 будівель, а в населеному пункті, де було 200 людей, вже живе 400. Люди повертаються.
Нагадаємо, Полтавщина долучилася до пілотного проєкту «Пліч-о-пліч» з допомоги відновлення Херсонської області. Під «шефством» Полтавщини - Чкалове та Правдине на Херсонщині.
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