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Кременчук, Полтавщина

Кременчужани допомагають відновлювати Херсонщину

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 216

 Лікарі, комунальники, рятувальники, поліцейські та інші фахівці працюють у складі у складі команди з області

На деокупованій Херсонщині працюють кременчужани - допомагають відбудовувати населені пункти та лікують людей.

Як розповів під час брифінгу 13 липня начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін, від Полтавщини туди відрядили кілька сотень фахівців.

- Це працівники ДСНС, поліцейські, лікарі, комунальники, обленерго, облгазу, дорожники, будівельники, архітектори, - сказав Дмитро Лунін. 

За даними  «Кременчуцького Телеграфа», на Херсонщині працюють щонайменше 2 лікарі-хірурги - з лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та «Придніпровська».

Є в складі і працівники комунального господарства (на фото). Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, це 4 працівники "Кременчукводоканалу", 3 - КАТП-1628, ще 3 - КП "Теплоенерго". До речі, відправлена сантехніка на Херсонщину – умивальники, змішувачі, крани, унітази, труби й комплектуючі - саме з Кременчука.

Дмитро Лунін під час брифінгу зізнався, що наші фахівці живуть не в надто гарних умовах, адже там "не курорт". Проте люди, за його словами, розуміють, що допомагати треба і допомога йде на користь. За даними ОВА, мешканці деокупованих сел та селищ активно повертаються у свої домівки, які допомагають відбудовувати наши фахівці. Приміром, за певний проміжок часу вже відремонтували 18 будівель, а в населеному пункті, де було 200 людей, вже живе 400. Люди повертаються. 

Нагадаємо, Полтавщина долучилася до пілотного проєкту «Пліч-о-пліч» з допомоги відновлення Херсонської області. Під «шефством» Полтавщини - Чкалове та Правдине на Херсонщині. 

Полтавщина взяла під опіку Чкалове та Правдине на Херсонщині 


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Херсонщина деокуповані території відновлення лікарі комунальники
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