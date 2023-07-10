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Полтавщина взяла під опіку Чкалове та Правдине на Херсонщині

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 212

 До сел вирушили медики та будівельники

Полтавщина долучилася до пілотного проєкту «Пліч-о-пліч» з допомоги відновлення Херсонської області. Про це сьогодні, 10 липня, під час апаратної наради повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Під «шефством» Полтавщини - Чкалове та Правдине на Херсонщині. 

 

- В межах цієї ініціативи допомагаємо відбудовувати Херсонщину. Першочергово відновлюємо житло для людей, потім - об'єкти соціальної інфраструктури, - сказав він.

За даними начальника ОВА, полтавські фахівці вже на місці, визначили перелік робіт . Вже відновлюються близько 40 будівель. 

Крім того, на Херсонщині вже два тижні працюють наші медики. 

- Протягом минулого тижня разом із колегами з дитячої лікарні виїздили до населених пунктів Херсонської області та проводили прийоми. Оглянули близько 100 дітей, - сказав Лунін. 

 

Прийом проводили педіатор, хірург, ЛОР- лікар, лікар-інфекціоніст. Лунін також запросив громади нашої області долучатися до допомоги Херсонщині.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Херсонська ОВА
Теги: Херсонщина допомога медики відновлення
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