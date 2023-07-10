Полтавщина взяла під опіку Чкалове та Правдине на Херсонщині

Полтавщина долучилася до пілотного проєкту «Пліч-о-пліч» з допомоги відновлення Херсонської області. Про це сьогодні, 10 липня, під час апаратної наради повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Під «шефством» Полтавщини - Чкалове та Правдине на Херсонщині.
За даними начальника ОВА, полтавські фахівці вже на місці, визначили перелік робіт . Вже відновлюються близько 40 будівель.
Крім того, на Херсонщині вже два тижні працюють наші медики.
Прийом проводили педіатор, хірург, ЛОР- лікар, лікар-інфекціоніст. Лунін також запросив громади нашої області долучатися до допомоги Херсонщині.
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